Juventus, emergenza in difesa in vista del Barcellona: anche Bonucci è out

Guai in vista per la Juventus di Andrea Pirlo, infatti l'allenatore juventino nel match di ieri, pareggiato contro il Verona per 1-1, ha visto uscire dal campo anzitempo Bonucci per un problema muscolare. Il Nazionale italiano non rientrerà in tempo per la sfida contro il Barcellona e considerando anche Chiellini e de Ligt che sono out, si ritrova con un bel problema in difesa e i soli Demiral e l'adattabile Danilo a disposizione. Vista la situazione appare difficile ipotizzare altre soluzioni se non quella adottata dal tecnico lombardo contro gli scaligeri proprio dopo l'infortunio di Bonucci, ovvero un 4-4-2 con Frabotta e Cuadrado sugli esterni e Demiral e Danilo a fare da centrali.

