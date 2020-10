Il Governo accelera sul decreto ristori. Potrebbe approdare già domani in Consiglio dei ministri. M5S: “Serve risposta veloce e automatica” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Potrebbe approdare già domani sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto attraverso il quale il Governo intende erogare rapidamente indennizzi e ristori, anche a fondo perduto, alle aziende e ai lavoratori maggiormente colpiti dalle nuove restrizioni introdotte per argine la seconda ondata dell’epidemia di Covid-19. “Il fondo perduto a cui stiamo lavorando nel decreto ‘ristori’ andrà dal 100% al 200% del calo del fatturato. In sostanza da 3 a 6 volte la percentuale garantita con il decreto rilancio” ha spiegato la vice ministro dell’Economia, Laura Castelli. “Un supporto immediato a tutte quelle attività che, per le disposizioni del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020)giàsul tavolo deldeiilattraverso il quale ilintende erogare rapidamente indennizzi e, anche a fondo perduto, alle aziende e ai lavoratori maggiormente colpiti dalle nuove restrizioni introdotte per argine la seconda ondata dell’epidemia di Covid-19. “Il fondo perduto a cui stiamo lavorando nel’ andrà dal 100% al 200% del calo del fatturato. In sostanza da 3 a 6 volte la percentuale garantita con ilrilancio” ha spiegato la vice ministro dell’Economia, Laura Castelli. “Un supporto immediato a tutte quelle attività che, per le disposizioni del ...

L'idea del lockdown anagrafico che il governo ha scartato

Toti, però, ammette che la sua è solo una proposta e con il governo non si è discusso di questo argomento. Lo si potrebbe chiamare lockdown 'mirato', 'generazionale' o, ancora, 'over 65'. Circa un mes ...

