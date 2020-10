I nuovi cardinali di papa Francesco Chi sono e cosa ci dicono

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieriha annunciato, dal balcone di Piazza San Pietro, che il prossimo 28 novembre si terrà un Concistoro per la nomina di tredici. Di questi, due nomine vengono dalla Curia, equelle di monsignor Marcello Semeraro, nuovo Prefetto della Congregazione per le Cause dei santi subentrato al cardinale Becciu, e del maltese Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Dopodiché, si guarda ancora alle periferie del mondo. Iporporati infatti provengono da Paesi ampiamente sottorappresentati in passato tra i, alcuni per niente rappresentati. Come Cile, Messico, Filippine, Ruanda o Brunei. Questi, in successione: mons. Celestino Aós Braco, Arcivescovo di Santiago del Cile e ...