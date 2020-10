Highlights e gol Milan-Roma 3-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Glicon le azioni salienti di, posticipo della quinta giornata del campionato di-21. Pareggio pirotecnico a San Siro trache chiudono una gara emozionante e ricca di tensione sul 3-3. Ad animare la gara sono due rigori concessi in maniera dubbia da Giacomelli: a segno Ibrahimovic (2) e Saelemaekers per i rossoneri mentre per i giallorossi Dzeko, Veretout e Kumbulla.