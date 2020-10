Giro d’Italia 2020, Arnaud Démare: “Una soddisfazione quattro tappe e la Maglia Ciclamino” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il re delle volate, il più forte negli sprint sicuramente in questo Giro d’Italia 2020. quattro su quattro per Arnaud Démare che ha lasciato le briciole agli avversari, andandosi a prendere ovviamente in quel di Milano la Maglia Ciclamino della classifica a punti. Questo il commento del velocista della Groupama-FDJ: “Siamo arrivati ​​qui con dieci vittorie già in tasca, ma tutti conoscevano lo slogan: andiamo avanti! Abbiamo vinto la primo, ci siamo detti ‘continuiamo!’ La seconda? ‘Continuiamo!’ La terza? ‘Continuiamo!’. Alla fine, torniamo con quattro vittorie e la Maglia ciclamino davanti a Peter Sagan, che è probabilmente il corridore più duro che ho ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il re delle volate, il più forte negli sprint sicuramente in questod’ItaliasuperDémare che ha lasciato le briciole agli avversari, andandosi a prendere ovviamente in quel di Milano laCiclamino della classifica a punti. Questo il commento del velocista della Groupama-FDJ: “Siamo arrivati ​​qui con dieci vittorie già in tasca, ma tutti conoscevano lo slogan: andiamo avanti! Abbiamo vinto la primo, ci siamo detti ‘continuiamo!’ La seconda? ‘Continuiamo!’ La terza? ‘Continuiamo!’. Alla fine, torniamo convittorie e laciclamino davanti a Peter Sagan, che è probabilmente il corridore più duro che ho ...

