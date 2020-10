GF Vip 5, la Contessa De Blanck si scaglia contro Guenda: “Vaffanc*lo!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domenica pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite furibonda tra Guenda Goria ed Enock Barwuah. La figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto arrabbiare un po’ tutti, anche la Contessa De Blanck, che la considera da sempre la sua protetta e che invece le ha dato contro in maniera violenta (ovviamente solo verbalmente) e inaspettata. Guenda ha rinfacciato a Enock di non aver preso le distanze dalla battutaccia che ha fatto suo fratello Mario Balotelli a Dayane Mello, che ha toccato la sua sensibilità di donna, e lui ha dato di matto. Si è messo a urlare e ha lanciato un microfono, costringendo gli altri a intervenire per calmarlo. Patrizia De Blanck, tuttavia, anziché stigmatizzare questo comportamento se l’è presa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domenica pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una lite furibonda traGoria ed Enock Barwuah. La figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto arrabbiare un po’ tutti, anche laDe, che la considera da sempre la sua protetta e che invece le ha datoin maniera violenta (ovviamente solo verbalmente) e inaspettata.ha rinfacciato a Enock di non aver preso le distanze dalla battutaccia che ha fatto suo fratello Mario Balotelli a Dayane Mello, che ha toccato la sua sensibilità di donna, e lui ha dato di matto. Si è messo a urlare e ha lanciato un microfono, costringendo gli altri a intervenire per calmarlo. Patrizia De, tuttavia, anziché stigmatizzare questo comportamento se l’è presa ...

zazoomblog : Gf Vip scivolone della contessa De Blanck: squalifica in arrivo? - #scivolone #della #contessa #Blanck: - TommyZorzistan1 : RT @kim77231602: Io rimango dell’idea che la contessa deve esser squalificata questa sera. Basta trattarla con i guanti. Anch Fausto è un g… - kim77231602 : Io rimango dell’idea che la contessa deve esser squalificata questa sera. Basta trattarla con i guanti. Anch Fausto… - ForkedT : La responsabilità penale è personale: forse la rikiesta è eccessiva,ma le pubbliche scuse a Guenda da parte di… - pietroaltana5 : Voglio entrare nel grande fratello vip per un giorno per salutare la contessa -