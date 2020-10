Gerry Scotti positivo al Covid, l’annuncio: “Volevo essere io a dirvelo…” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ha deciso di anticipare tutti Gerry Scotti, dando personalmente la conferma a quanto già da diverse ore aveva preso a circolare via web. A rilanciare per primo la notizia era stato Dagospia, eliminando il nome del presentatore dall’indiscrezione clamorosa della mattinata: una star di primo piano della tv italiana positiva al Coronavirus. Di fronte al diffondersi della voce, il presentatore in questione ha scelto di fare un passo avanti, attraverso un messaggio Instagram lapidario e inequivocabile. “Volevo essere io a dirvelo“, ha dunque pubblicato Gerry Scotti nel post apparso improvvisamente sulla propria bacheca, a mo’ di annuncio ufficiale. “Ho contratto il Covid-19“. “Sono sotto controllo medico”: tampone ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ha deciso di anticipare tutti, dando personalmente la conferma a quanto già da diverse ore aveva preso a circolare via web. A rilanciare per primo la notizia era stato Dagospia, eliminando il nome del presentatore dall’indiscrezione clamorosa della mattinata: una star di primo piano della tv italiana positiva al Coronavirus. Di fronte al diffondersi della voce, il presentatore in questione ha scelto di fare un passo avanti, attraverso un messaggio Instagram lapidario e inequivocabile. “Volevoio a dirvelo“, ha dunque pubblicatonel post apparso improvvisamente sulla propria bacheca, a mo’ di annuncio ufficiale. “Ho contratto il-19“. “Sono sotto controllo medico”: tampone ...

Corriere : Gerry Scotti: «Ho il Covid, sono a casa sotto controllo medico» - trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - tpi : Gerry Scotti è positivo al Coronavirus. - manuela_bho : No raga Gerry Scotti è positivo al #COVID__19 .Non ci posso credere :( - xmen0011 : RT @ilGerrino92: GERRY SCOTTI POSITIVO AL #COVID Zio Gerry ti auguriamo subito una pronta guarigione! Dai che sei forte! ??? -