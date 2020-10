Gerry Scotti positivo al Covid-19: "Volevo essere io a dirvelo" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti è positivo al Covid-19: il conduttore di Chi vuol essere milionario ha dato la notizia ai suoi fan dal suo profilo Instagram. Gerry Scotti è positivo al Covid-19: dopo le indiscrezioni che erano girate in mattinata, il conduttore ha voluto informare personalmente i suoi fan dal profilo Instagram tranquillizzando e ringraziando per l'affetto. Il primo a lanciare la notizia che qualcuno del mondo Mediaset fosse risultato positivo al Coronavirus è stato il portale Dagospia che stamattina ha scritto: "Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus". Da quel momento era cominciato il toto nomi e molti avevano individuato nel conduttore di Chi vuol ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020)al-19: il conduttore di Chi vuolmilionario ha dato la notizia ai suoi fan dal suo profilo Instagram.al-19: dopo le indiscrezioni che erano girate in mattinata, il conduttore ha voluto informare personalmente i suoi fan dal profilo Instagram tranquillizzando e ringraziando per l'affetto. Il primo a lanciare la notizia che qualcuno del mondo Mediaset fosse risultatoal Coronavirus è stato il portale Dagospia che stamattina ha scritto: "Un famosissimo conduttore Mediasetal coronavirus". Da quel momento era cominciato il toto nomi e molti avevano individuato nel conduttore di Chi vuol ...

Chiara84332363 : RT @anikeatable: Gerry Scotti è positivo al coronavirus Non fare scherzi per favore???? - Kanelgon : Mi auguro che Gerry Scotti abbia infettato tutta la Mediaset - valeriarulli_ : RT @anikeatable: Gerry Scotti è positivo al coronavirus Non fare scherzi per favore???? - ggiuliaa4 : RT @Spasmodica_: Se succede qualcosa a Gerry Scotti mi lancio dal terrazzo - stotwitte_r : No ragazzi, vi giuro che adesso sto in apprensione per Gerry Scotti manco fosse mio padre ?? Forza Gerry ?????? -