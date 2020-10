Franceschini: “Chiusi cinema e teatri per ridurre la mobilità. Proteste? Credo che non si siano capiti la gravità della crisi e i rischi del contagio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ho l’impressione che non si siano percepiti quali sono i rischi del contagio in questo momento. E del resto verrebbe da chiedersi perché quando sono stati chiusi ugualmente i cinema e i teatri in marzo non c’è stata questa ondata di protesta. Forse non si è capito a che punto siamo”. È un passaggio di un videomessaggio che il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, dopo le Proteste e le critiche arrivate da più parti del settore della cultura e dello spettacolo per lo stop deciso dal governo. “Dopo il dpcm di ieri, che ha comportato la chiusura di tante attività, tra cui cinema e teatri, ho ricevuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ho l’impressione che non sipercepiti quali sono idel contagio in questo momento. E del resto verrebbe da chiedersi perché quando sono stati chiusi ugualmente ie iin marzo non c’è stata questa ondata di protesta. Forse non si è capito a che punto siamo”. È un passaggio di un videomessaggio che il ministroCultura, Dario, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, dopo lee le critiche arrivate da più parti del settorecultura e dello spettacolo per lo stop deciso dal governo. “Dopo il dpcm di ieri, che ha comportato la chiusura di tante attività, tra cui, ho ricevuto ...

