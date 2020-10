Elenoire Casalegno in lutto. “Eravamo in simbiosi”: l’addio della conduttrice (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornate difficili per Elenoire Casalegno, che ha affidato al suo profilo Instagram l’ultimo saluto a un amico vero con cui, racconta la conduttrice e showgirl ha vissuto “in simbiosi”. Solo chi ha un animale domestico può capire il dolore che si prova ed Elenoire, nel post di addio, non ha vergogna di dire che mentre scrive ha “il viso rigato dalle lacrime”. Ha dovuto dire addio al suo cagnolino Pepe, che era con lei da 17 anni. Nel post, che la bella Elenoire commenta con una lunga e accorata didascalia, diverse foto del suo amatissimo cane, immortalato in vari momenti. Sotto una marea di cuori e commenti di affetto e vicinanza per la Casalegno, anche da parte di molti amici vip come Gianluigi Nuzzi, Ana Laura Ribas e Jane Alexander tra gli altri. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornate difficili per, che ha affidato al suo profilo Instagram l’ultimo saluto a un amico vero con cui, racconta lae showgirl ha vissuto “in simbiosi”. Solo chi ha un animale domestico può capire il dolore che si prova ed, nel post di addio, non ha vergogna di dire che mentre scrive ha “il viso rigato dalle lacrime”. Ha dovuto dire addio al suo cagnolino Pepe, che era con lei da 17 anni. Nel post, che la bellacommenta con una lunga e accorata didascalia, diverse foto del suo amatissimo cane, immortalato in vari momenti. Sotto una marea di cuori e commenti di affetto e vicinanza per la, anche da parte di molti amici vip come Gianluigi Nuzzi, Ana Laura Ribas e Jane Alexander tra gli altri. ...

