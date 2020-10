Dpcm, chiude i battenti anche la palestra di Judo di Gianni Maddaloni, punto di riferimento per i ragazzi di Scampia (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)A Scampia tutti conoscono Gianni Maddaloni, l’insegnante di Judo che salva i ragazzi dalla strada per insegnare loro a praticare uno sport. Nato a Napoli nel 1956, nel 2000 fonda, nel quartiere noto per l’elevato tasso di criminalità, la Star Judo Club Napoli. Quella palestra per tanti, più o meno giovani, è diventata “casa”. Maddaloni insieme ai suoi collaboratori passa le giornate, tra un allenamento e l’altro, a togliere gregari alla camorra. Quelle quattro mura sono «linfa» per i ragazzi. Ora, invece, con le nuove disposizioni volute dal governo Conte per arginare il contagio da Coronavirus, ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Atutti conoscono, l’insegnante diche salva idalla strada per insegnare loro a praticare uno sport. Nato a Napoli nel 1956, nel 2000 fonda, nel quartiere noto per l’elevato tasso di criminalità, la StarClub Napoli. Quellaper tanti, più o meno giovani, è diventata “casa”.insieme ai suoi collaboratori passa le giornate, tra un allenamento e l’altro, a togliere gregari alla camorra. Quelle quattro mura sono «linfa» per i. Ora, invece, con le nuove disposizioni volute dal governo Conte per arginare il contagio da Coronavirus, ...

giorgio_gori : Ai sacrifici chiesti alla popolazione devono corrispondere certezze da parte dello Stato: ristoro concreto e immedi… - LegaSalvini : SALVINI E MELONI CONTRO DPCM: “RISTORATORI HANNO INVESTITO TANTO IN SICUREZZA. MA GOVERNO LI CHIUDE” I RISTORATORI,… - fattoquotidiano : NUOVO DPCM / LA BOZZA Addio alle cene al ristorante, all’aperitivo serale e ai bar dopo le ore 18, nonché la domeni… - Alessandra_512 : RT @antodelprino: Quindi, se ho capito bene: 1) si chiude per evitare la diffusione del virus 2) che mette in affanno il sistema sanitario… - fseviareggio : RT @iltirreno: La palestra sarà chiusa al pubblico come previsto dal Dpcm di ieri. Ma i titolari di Infit di Pontedera, Massimo e Marco Bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm chiude Nuovo Dpcm, cosa resta aperto e cosa chiude alle 18 Il Riformista contro dpcm

di ENNIO SIMEONE – Scontro duro da sera a notte nel Consiglio dei ministri tra il presidente Conte e il vice Salvini, il quale ha tentato (e tenterà ancora prima di domenica, a ...

Nuoto: Briantea si ferma fino al 24

Il nuoto di Briantea84 si ferma fino al 24 novembre come da ultimo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 24 ottobre che ha confermato la chiusura delle piscine e, di conseguenza ...

di ENNIO SIMEONE – Scontro duro da sera a notte nel Consiglio dei ministri tra il presidente Conte e il vice Salvini, il quale ha tentato (e tenterà ancora prima di domenica, a ...Il nuoto di Briantea84 si ferma fino al 24 novembre come da ultimo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 24 ottobre che ha confermato la chiusura delle piscine e, di conseguenza ...