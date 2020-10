Dpcm, annunciati indennizzi per le imprese coinvolte: chi ne avrà diritto e quando (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le aziende toccate da restrizioni secondo l’ultimo Dpcm potranno avere degli indennizzi in tempi molto brevi. Lo ha comunicato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, che ha spiegato come funzioneranno i ristori per gli imprenditori che si troveranno, loro malgrado, ad avere nuove perdite a causa delle restrizioni per il Coronavirus. quando arriverà l’indennizzo alle imprese Per l’arrivo delle prime somme, si parlerebbe dell’11 novembre: “Gli indennizzi arriveranno il più presto possibile, pensiamo che l’Agenzia delle entrate possa erogare questi contributi entro metà novembre, forse già l’11 novembre, perché ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato con il vecchio fondo perduto”. Ad ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le aziende toccate da restrizioni secondo l’ultimopotranno avere degliin tempi molto brevi. Lo ha comunicato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, che ha spiegato come funzioneranno i ristori per gli imprenditori che si troveranno, loro malgrado, ad avere nuove perdite a causa delle restrizioni per il Coronavirus.arriverà l’indennizzo allePer l’arrivo delle prime somme, si parlerebbe dell’11 novembre: “Gliarriveranno il più presto possibile, pensiamo che l’Agenzia delle entrate possa erogare questi contributi entro metà novembre, forse già l’11 novembre, perché ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato con il vecchio fondo perduto”. Ad ...

