Covid misure in arrivo, i nuovi aiuti si chiamano ristori a fondo perduto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come per il primo lockdown, anche questa seconda chiusura straordinaria di imprese prevede nuovi aiuti economici erogati direttamente nel conto corrente e la sospensione di alcune imposte importanti come la seconda rata Imu per i servizi pubblici. Giuseppe Conte e il ministro Gualtieri hanno promesso una pioggia di aiuti entro metà novembre a sostengo delle attività che dovranno sospendere totalmente o parzialmente il lavoro. Ogni decreto per gli aiuti che crea comporta delle indicazioni diverse, i nuovi fondi perduti che saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate prendono il nome di ristori, da qui il nome di Decreto Ristoro. ristori a fondo perduto, ecco le prime informazioni tecniche Questa volta il Governo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Come per il primo lockdown, anche questa seconda chiusura straordinaria di imprese prevedeeconomici erogati direttamente nel conto corrente e la sospensione di alcune imposte importanti come la seconda rata Imu per i servizi pubblici. Giuseppe Conte e il ministro Gualtieri hanno promesso una pioggia dientro metà novembre a sostengo delle attività che dovranno sospendere totalmente o parzialmente il lavoro. Ogni decreto per gliche crea comporta delle indicazioni diverse, ifondi perduti che saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate prendono il nome di, da qui il nome di Decreto Ristoro., ecco le prime informazioni tecniche Questa volta il Governo ...

