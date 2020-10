Covid-19. Che mal di test! (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diciamolo, intorno agli esami per sapere se siamo stati infettati dal Covid-19 c’è confusione. Purtroppo è normale perché il tema è complesso ed è in continua evoluzione. Ci sono inoltre una serie di variabili dovute al fatto che l’organismo di ciascuno di noi si comporta in maniera diversa quando incontra il virus: possiamo per esempio essere contagiati ma senza sintomi. La scelta migliore rimane quella di affidarci al nostro medico che saprà consigliare la soluzione più appropriata. Ma se volete avere un’idea dei sistemi diagnostici esistenti e capire il significato delle parole più usate, ecco una sintesi. Test e tamponi: quali sono le differenze Quelli che chiamiamo semplicemente test, sono di solito test sierologici o anticorpali, mentre quando si parla di tamponi si intendono i test ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diciamolo, intorno agli esami per sapere se siamo stati infettati dal-19 c’è confusione. Purtroppo è normale perché il tema è complesso ed è in continua evoluzione. Ci sono inoltre una serie di variabili dovute al fatto che l’organismo di ciascuno di noi si comporta in maniera diversa quando incontra il virus: possiamo per esempio essere contagiati ma senza sintomi. La scelta migliore rimane quella di affidarci al nostro medico che saprà consigliare la soluzione più appropriata. Ma se volete avere un’idea dei sistemi diagnostici esistenti e capire il significato delle parole più usate, ecco una sintesi. Test e tamponi: quali sono le differenze Quelli che chiamiamo semplicemente test, sono di solito test sierologici o anticorpali, mentre quando si parla di tamponi si intendono i test ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Che Posina tra ‘Candidopoli’ ed il Covid che fa sigillare il municipio altovicentinonline.it Covid, la piattaforma dei referti è un flop. La Misericordia: "Non chiamate noi"

PRATO. Non chiamate il centralino della Misericordia per sapere il risultato del tampone Covid. L'appello arriva dalla stessa associazione di volontariato, il cui centralino è stato preso d'assalto da ...

Stradella, sale operatorie chiuse rianimatori vanno al policlinico

STRADELLA Da domani stop a tutti gli interventi nelle sale operatorie dell’ospedale di Stradella ad eccezione delle urgenze. Lo ha deciso l’azienda di fronte all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria pe ...

