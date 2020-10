Codacons contro il GF VIP 5 per la frase sessista di Balotelli: ‘Chiusura immediata’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una nuova tegola si sta abbattendo nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il Codacons è nuovamente intervenuto contro il reality condotto da Alfonso Signorini, stavolta per la ormai nota battuta di cattivo gusto pronunciata da Mario Balotelli durante la puntata del 23 ottobre. Il Codacons chiede la chiusura del Grande Fratello Vip 5 La nota associazione dei consumatori ha depositato un nuovo esposto all’Agcom contro il GF VIP 5 in seguito all’ospitata di Mario Balotelli, che durante l’incontro con il fratello Enock Barwuah ha pronunciato una battuta sessista contro Dayane Mello. Non è la prima volta che il Codacons si scatena contro il reality. Inoltre Dayane ha detto ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una nuova tegola si sta abbattendo nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ilè nuovamente intervenutoil reality condotto da Alfonso Signorini, stavolta per la ormai nota battuta di cattivo gusto pronunciata da Mariodurante la puntata del 23 ottobre. Ilchiede la chiusura del Grande Fratello Vip 5 La nota associazione dei consumatori ha depositato un nuovo esposto all’Agcomil GF VIP 5 in seguito all’ospitata di Mario, che durante l’incon il fratello Enock Barwuah ha pronunciato una battutaDayane Mello. Non è la prima volta che ilsi scatenail reality. Inoltre Dayane ha detto ...

