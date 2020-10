Cleopatra | svelato il vero volto della regina d’Egitto FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è stata l’ultima sovrana del regno tolemaico d’Egitto e dopo la sua morte nel 30 a.C., il paese divenne una provincia dell’Impero Romano. Eppure nonostante la tragedia, la sua bellezza e i miti intorno alla sua persona le hanno assicurato l’immortalità. E se anche la magistrale interpretazione di Elizabeth Taylor le ha regalato un bellissimo, gli studiosi sono pronti a svelare quale fosse la reale fisionomiafamosa. Qual era ilviso di? Il misterodopo millenni Era il 30 a. C. quando si chiudeva definitivamente il sipario intorno alla turbolenta vita di. Famosa per i suoi amori, con Giulio Cesare e con Marco Antonio, ma anche per ...