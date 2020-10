Chi è Piera Fiorillo, la psicologa del Grande Fratello Vip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nata a Napoli il 18 agosto 1961, sotto il segno zodiacale del Leone, Piera Fiorillo ha studiato a lungo per diventare psicoterapeuta. Dopo il diploma conseguito presso il liceo linguistico internazionale della sua città natale, si è laureata in Psicologia nel 1999, alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Di lei sappiamo che ancora oggi lavora nel suo studio professionale che ha aperto anni fa nella città partenopea, dove opera come psicoterapeuta. Ma da molto tempo ha una collaborazione con Endemol, la famosa casa di produzione di molte trasmissioni televisive. Ed è lei che si occupa del sostegno psicologico dei concorrenti del Grande Fratello. Dalla seconda edizione del reality, ovvero dal 2001, Piera Fiorillo si prende cura dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nata a Napoli il 18 agosto 1961, sotto il segno zodiacale del Leone,ha studiato a lungo per diventare psicoterapeuta. Dopo il diploma conseguito presso il liceo linguistico internazionale della sua città natale, si è laureata in Psicologia nel 1999, alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Di lei sappiamo che ancora oggi lavora nel suo studio professionale che ha aperto anni fa nella città partenopea, dove opera come psicoterapeuta. Ma da molto tempo ha una collaborazione con Endemol, la famosa casa di produzione di molte trasmissioni televisive. Ed è lei che si occupa del sostegno psicologico dei concorrenti del. Dalla seconda edizione del reality, ovvero dal 2001,si prende cura dei ...

piera_bz : @GiorgiaMeloni ieri in piazza senza mask oggi Paladina della salute dei cittadini della scuola e dei commercianti,… - thebrownregna : @lauratesta273 aspe io non ho mai capito chi è piera? - anitasrules : RT @limortaccitu_a: Comunque una seduta da Piera per chi ha urlato per i #gregorelli #GFVIP - Gufo1311 : RT @limortaccitu_a: Comunque una seduta da Piera per chi ha urlato per i #gregorelli #GFVIP - limortaccitu_a : Comunque una seduta da Piera per chi ha urlato per i #gregorelli #GFVIP -

