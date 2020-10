Bonus consumi: il cashback parte il 1 dicembre, primo rimborso a febbraio 2021 (Di lunedì 26 ottobre 2020) La prima fase di sperimentazione del cashback, il rimborso del 10% di quanto speso pagando con metodi di pagamenti tracciabili, partirà il 1 dicembre 2020 ed il primo rimborso, dal valore massimo di 150 euro, si potrà avere già a febbraio 2021. In questa fase di sperimentazione del Bonus consumi, che serve ad incentivare l’utilizzo del pagamento tramite carte di credito e bancomat, il tetto di spesa su cui verrà calcolato il 10% di rimborso sarà di 1500 euro. Potrà ottenere il rimborso chi, nel corso del mese di dicembre farà almeno 10 pagamenti con il bancomat e carta di credito in negozi fisici ed esercenti ( esclusi, ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 26 ottobre 2020) La prima fase di sperimentazione del, ildel 10% di quanto speso pagando con metodi di pagamenti tracciabili, partirà il 12020 ed il, dal valore massimo di 150 euro, si potrà avere già a. In questa fase di sperimentazione del, che serve ad incentivare l’utilizzo del pagamento tramite carte di credito e bancomat, il tetto di spesa su cui verrà calcolato il 10% disarà di 1500 euro. Potrà ottenere ilchi, nel corso del mese difarà almeno 10 pagamenti con il bancomat e carta di credito in negozi fisici ed esercenti ( esclusi, ...

Sono proprietario di un appartamento in un condominio composto da 3 unità abitative, al piano terra però ci sono anche dei locali commerciali, ...In linea di principio per tutti gli interventi che lei intende effettuare non occorre presentare alcuna pratica edilizia al Comune. Poiché però per usufruire del Superbonus è necessaria la relazione ...