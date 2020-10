Ancora proteste a Berlino contro le misure anti-virus: diversi fermi e feriti (Di lunedì 26 ottobre 2020) proteste in piazza a Berlino, dove circa duemila persone sono scese in piazza per protestare contro le misure adottate per contrastare la diffusione del Covid. Stando a quanto riportato dalla polizia ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020)in piazza a, dove circa duemila persone sono scese in piazza per protestareleadottate per contrastare la diffusione del Covid. Stando a quanto riportato dalla polizia ...

Ros36292999 : RT @globalistIT: - FogliFabiana : RT @MPSkino: Fomentano proteste con forconi o sofismi perché ancora si è avuta la fortuna di non vedere il Covid da vicino: ...piccoli fo… - monica_perico : RT @MPSkino: Fomentano proteste con forconi o sofismi perché ancora si è avuta la fortuna di non vedere il Covid da vicino: ...piccoli fo… - infoitinterno : Ancora proteste a Napoli, centinaia in piazza al Vomero - lancellone : RT @MPSkino: Fomentano proteste con forconi o sofismi perché ancora si è avuta la fortuna di non vedere il Covid da vicino: ...piccoli fo… -