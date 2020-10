Anche Lillo Petrolo, del duo Lillo&Greg è positivo al Covid-19: 'Ho commesso un'imprudenza' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche Lillo, Pasquale, Petrolo, del duo Lillo&Greg è stato contagiato dal Coronavirus. Lo ha rivelato lo stesso comico durante un collegamento via webcam nel corso del Festival del cinema di Salerno, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020), Pasquale,, del duo&Greg; stato contagiato dal Coronavirus. Lo ha rivelato lo stesso comico durante un collegamento via webcam nel corso del Festival del cinema di Salerno, ...

AntonioNbo15 : @lillo_letterio Anche questo è vero.. dove vivo io ci stanno 2 bar, 2 pizzerie, e zero contagi... Perché obbligarli a chiudere - fdrc27_ : ??Ashes Stellar, vabbè dai è figa anche la tua lillo - lillo_vinci : RT @borghi_claudio: Chiunque parli di lockdown nell'altra mano deve avere un assegno pronto. Ah, messaggio per gualtieri, l'assegno serve… - lillo_letterio : @sarabanda_ Ullallà quante risposte, non ci può distrarre un attimo ?? 1) non è il covid ad essere isteria, le reazi… - _Grillology : @lillo_letterio @sarabanda_ È l'unica malattia e causa di morte in grado di mandare in tilt il sistema sanitario, c… -