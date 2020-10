Aiuti a fondo perduto per chi chiude, ma ridotti per bar e ristoranti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il quarto decreto anti-Covid (decreto novembre) per far fronte all’emergenza economica si rafforza per indennizzare i settori colpiti dal nuovo semi-lockdown imposto dal dpcm entrato in vigore oggi e valido fino al 24 novembre. Tra le attività a cui verranno destinati gli Aiuti a fondo perduto, entrano anche le imprese con fatturato sopra i 5 milioni, portando la platea dei beneficiari a 300-350mila imprese. Il costo del provvedimento, che potrebbe essere varato tra stasera e domani mattina, sale quindi a 5 miliardi. Il governo ha assicurato che sarà comunque in Gazzetta già da domani. «Gli indennizzi arriveranno entro metà novembre, e saranno superiori alla volta scorsa», ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg1. L’idea su cui stanno lavorando il titolare del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il quarto decreto anti-Covid (decreto novembre) per far fronte all’emergenza economica si rafforza per indennizzare i settori colpiti dal nuovo semi-lockdown imposto dal dpcm entrato in vigore oggi e valido fino al 24 novembre. Tra le attività a cui verranno destinati gli, entrano anche le imprese con fatturato sopra i 5 milioni, portando la platea dei beneficiari a 300-350mila imprese. Il costo del provvedimento, che potrebbe essere varato tra stasera e domani mattina, sale quindi a 5 miliardi. Il governo ha assicurato che sarà comunque in Gazzetta già da domani. «Gli indennizzi arriveranno entro metà novembre, e saranno superiori alla volta scorsa», ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg1. L’idea su cui stanno lavorando il titolare del ...

