VIDEO MotoGP, GP Teruel 2020: il trionfo di Morbidelli e le emozioni della gara (Di domenica 25 ottobre 2020) Nell’autodromo di Alcañiz si è disputato oggi il Gran Premio di Teruel, quart’ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. La vittoria è stata appannaggio di Franco Morbidelli (Yamaha), il quale ha preceduto le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Dal canto suo, Andrea Dovizioso ha concluso in quattordicesima posizione. Di seguito le emozioni della gara che ha incoronato il “Morbido”: VIDEO IL trionfo DI Morbidelli E LE emozioni della gara CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Nell’autodromo di Alcañiz si è disputato oggi il Gran Premio di, quart’ultimo atto del Mondiale. La vittoria è stata appannaggio di Franco(Yamaha), il quale ha preceduto le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Dal canto suo, Andrea Dovizioso ha concluso in quattordicesima posizione. Di seguito leche ha incoronato il “Morbido”:ILDIE LECLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ...

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI è campione del mondo! ? A Sepang Casey Stoner vince la gara in solitaria ma il terzo posto di Valen… - SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12: 'La gara più bella della mia vita' ?? @MotoGP #AlcanizGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : 'Marco era uno dei pochi piloti della storia per i quali il filtro della televisione non funzionava, lui arrivava a… - lorenziniSimone : RT @SkySportMotoGP: ?? @FrankyMorbido12: 'Mig, te lo dico in diretta televisiva: ho pochi motori, non puoi fare tutte le volte così' ?? Che f… - inostripiloti : RT @SkySportMotoGP: ?? @FrankyMorbido12: 'La gara più bella della mia vita' ?? @MotoGP #AlcanizGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP https://t.… -