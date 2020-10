Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 25 OTTOBREORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A12TARQUINIA: CODE PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSOSULLA PROVINCIALE 1 CIMINA RALLENTAMENTI PER SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 6+900 SULLA CASSIA: CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA STATALE 675 UMBRO LAZIALE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER STRADA TEMPORANEAMENTE CHIUSA DAL KM 31+400 AL KM 33+300 A CAUSA DI UNA VORAGINE; LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ANAS FINO AL 21 NOVEMBRE PER I CANTIERI ATTIVI SULLA REGIONALE 627 DELLA VANDRA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30,100 TRA I COMUNI DI PICINSCO E SAN BIAGIO SARACINISCO, PROSEGUONO I LAVORI A CURA ...