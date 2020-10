Uncharted, il film: primo sguardo a Tom Holland nei panni di Nathan Drake (Di domenica 25 ottobre 2020) Il film di Uncharted con un Nathan Drake molto più giovane, interpretato da Tom Holland, è stato un vero e proprio calvario. Dal cambio di diversi registi a qualche ritardo, la produzione ha finalmente raggiunto un buon risultato e sembra che lo stesso Drake approvi la visita sul set del doppiatore Nolan North. Holland ci ha anche dato l’opportunità di vederlo per la prima volta nei panni di Drake. North, che interpreta molti ruoli nel mondo dei videogiochi, ma soprattutto quello di Nathan Drake, si è recato su Twitter per condividere la prima immagine d’esordio del film Uncharted. “Come guardarsi allo ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Ildicon unmolto più giovane, interpretato da Tom, è stato un vero e proprio calvario. Dal cambio di diversi registi a qualche ritardo, la produzione ha finalmente raggiunto un buon risultato e sembra che lo stessoapprovi la visita sul set del doppiatore Nolan North.ci ha anche dato l’opportunità di vederlo per la prima volta neidi. North, che interpreta molti ruoli nel mondo dei videogiochi, ma soprattutto quello di, si è recato su Twitter per condividere la prima immagine d’esordio del. “Come guardarsi allo ...

