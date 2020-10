Tutto su Positions di Ariana Grande: tracklist, duetti, data d’uscita e cover del nuovo album (Di domenica 25 ottobre 2020) L’uscita di Positions di Ariana Grande è stata annunciata con un tweet solo qualche giorno fa, ma a stretto giro sono già stati svelati molti dettagli sul sesto album in studio della popstar americana. L’uscita Positions di Ariana Grande sarà disponibile in Tutto il mondo, nei negozi fisici, negli store digitali per il download e sulle piattaforme streaming il prossimo 30 ottobre, a meno di due anni dal fortunato debutto di thank u, next. Il singolo apripista Il disco è anticipato dal singolo omonimo e dal video che ritrae la cantante come una donna multitasking tanto casalinga quanto potenzialmente presidente degli Stati Uniti d’America. Ottimo traino per il disco in uscita, il singolo ha ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) L’uscita didiè stata annunciata con un tweet solo qualche giorno fa, ma a stretto giro sono già stati svelati molti dettagli sul sestoin studio della popstar americana. L’uscitadisarà disponibile inil mondo, nei negozi fisici, negli store digitali per il download e sulle piattaforme streaming il prossimo 30 ottobre, a meno di due anni dal fortunato debutto di thank u, next. Il singolo apripista Il disco è anticipato dal singolo omonimo e dal video che ritrae la cantante come una donna multitasking tanto casalinga quanto potenzialmente presidente degli Stati Uniti d’America. Ottimo traino per il disco in uscita, il singolo ha ...

