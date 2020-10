Tra complottismo e antisemitismo, QAnon ha vinto le simpatie dell’estrema destra europea: «Vede Trump come un salvatore» (Di domenica 25 ottobre 2020) Il volto del presidente americano in copertina e il titolo in prima pagina: «La battaglia finale per l’America». La rivista tedesca Compact apre così il suo ultimo numero dedicato alle elezioni americane. Il sito è tra i primi 100 in Germania per numeri di engagement ed è tra i più vicini al partito di estrema destra dell’Afd. Negli ultimi mesi la rivista è diventata anche uno dei punti di riferimento del movimento di QAnon in Germania. A luglio ha pubblicato un’edizione speciale: «Abusi su minori: le reti delle élite» nel tentativo di collegare il miliardario Jeffrey Epstein e alcuni politici statunitensi a casi di abusi sessuali in Germania: «Tutti solo casi isolati? No, c’è un sistema perverso dietro a tutto questo!». La pandemia ha ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Il volto del presidente americano in copertina e il titolo in prima pagina: «La battaglia finale per l’America». La rivista tedesca Compact apre così il suo ultimo numero dedicato alle elezioni americane. Il sito è tra i primi 100 in Germania per numeri di engagement ed è tra i più vicini al partito di estremadell’Afd. Negli ultimi mesi la rivista è diventata anche uno dei punti di riferimento del movimento diin Germania. A luglio ha pubblicato un’edizione speciale: «Abusi su minori: le reti delle élite» nel tentativo di collegare il miliardario Jeffrey Epstein e alcuni politici statunitensi a casi di abusi sessuali in Germania: «Tutti solo casi isolati? No, c’è un sistema perverso dietro a tutto questo!». La pandemia ha ...

