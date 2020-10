Terrore a Genova! Auto sulla folla: incinta, forse perde il bambino, un’amica la gamba (Di domenica 25 ottobre 2020) Potrebbe perdere il bambino una delle due ragazze falciate in pieno da un’Auto impazzita, ieri sera a Genova. Un’altra ragazza è gravissima. il luogo dell’incidente Un incidente spaventoso, almeno tre vite messe in serissimo rischio per colpa di un’Auto impazzita. Un’Auto di grossa cilindrata, una Bmw, il cui conducente era scappato subito dopo avere falciato un gruppo di giovani, riducendo due ragazze in fin di vita. Conducente poi subito rintracciato e denunciato: nella fuga aveva perso la targa. Almeno sei i feriti, due ragazze sono gravissime, una di loro è incinta e rischia di perdere il bambino che ha in grembo. Drammatico. E’ successo a Genova, nella serata di sabato ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020) Potrebbere iluna delle due ragazze falciate in pieno da un’impazzita, ieri sera a Genova. Un’altra ragazza è gravissima. il luogo dell’incidente Un incidente spaventoso, almeno tre vite messe in serissimo rischio per colpa di un’impazzita. Un’di grossa cilindrata, una Bmw, il cui conducente era scappato subito dopo avere falciato un gruppo di giovani, riducendo due ragazze in fin di vita. Conducente poi subito rintracciato e denunciato: nella fuga aveva perso la targa. Almeno sei i feriti, due ragazze sono gravissime, una di loro èe rischia dire ilche ha in grembo. Drammatico. E’ successo a Genova, nella serata di sabato ...

WomanfromTokyo2 : @malpassimo Sista, che ha un'attività a Genova che si occupa di spedizioni, mi racconta dei genitori che si recano… - MariaPiaRagosa : RT @laura_ceruti: Ma qualcuno dice che le emergenze, io parlo per Genova che è la realtà che conosco, sono nelle corsie e non sono per fort… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: Ma qualcuno dice che le emergenze, io parlo per Genova che è la realtà che conosco, sono nelle corsie e non sono per fort… - CardelliAc : RT @laura_ceruti: Ma qualcuno dice che le emergenze, io parlo per Genova che è la realtà che conosco, sono nelle corsie e non sono per fort… - laura_ceruti : Ma qualcuno dice che le emergenze, io parlo per Genova che è la realtà che conosco, sono nelle corsie e non sono pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Genova Terrore a Quezzi, auto travolge gruppo di giovani: due feriti gravissimi tra cui una ragazza incinta Genova24.it Terrore a Quezzi, auto travolge gruppo di giovani: due feriti gravissimi tra cui una ragazza incinta fotogallery

È successo nella notte in piazzetta Pedegoli: il responsabile è fuggito ma è stato identificato dalla polizia locale che lo sta cercando ...

"Contagi a due velocità: a Genova situazione complessa. Ponente e Levante nella media nazionale"

"L´incidenza di positivi in Liguria è elevata, anche se occorre tenere conto dell´alterazione del dato statistico data da gran parte dei tamponi molecolari che sono conferme di positività. Al numero d ...

È successo nella notte in piazzetta Pedegoli: il responsabile è fuggito ma è stato identificato dalla polizia locale che lo sta cercando ..."L´incidenza di positivi in Liguria è elevata, anche se occorre tenere conto dell´alterazione del dato statistico data da gran parte dei tamponi molecolari che sono conferme di positività. Al numero d ...