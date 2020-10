Streaming no Hesgoal Juventus – Verona Diretta Live Tv Come e dove vedere Gratis Rojadirecta (Di domenica 25 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Pirlo(allenatore della Juventus) “Ci siamo ritrovati bene dopo la Champions perché abbiamo avuto la possibilità di riposare dopo due partite ravvicinate. A parte Chiellini, sono tutti a disposizione”. Su Ronaldo: “Fino a ieri sera nessuna novità, aspettiamo i tamponi. Come noi li ha fatti anche lui a csa”. Su Alex Sandro e De Light: “Alex Sandro è in via di recupero, sta recuperando piano piano per ritrovare la forma migliore. Credo che non possa rientrare prima della sosta. De Light sta bene, dobbiamo solo aspettare che l’ortopedico gli dia il via libera. Però sta bene, si allena con noi magari evitando i contrasti”. Su Dybala: “Dybala domani parte titolare. Ha avuto un giusto percorso e domani è giusto che parta dall’inizio. Non aveva ... Leggi su aciclico (Di domenica 25 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Pirlo(allenatore della) “Ci siamo ritrovati bene dopo la Champions perché abbiamo avuto la possibilità di riposare dopo due partite ravvicinate. A parte Chiellini, sono tutti a disposizione”. Su Ronaldo: “Fino a ieri sera nessuna novità, aspettiamo i tamponi.noi li ha fatti anche lui a csa”. Su Alex Sandro e De Light: “Alex Sandro è in via di recupero, sta recuperando piano piano per ritrovare la forma migliore. Credo che non possa rientrare prima della sosta. De Light sta bene, dobbiamo solo aspettare che l’ortopedico gli dia il via libera. Però sta bene, si allena con noi magari evitando i contrasti”. Su Dybala: “Dybala domani parte titolare. Ha avuto un giusto percorso e domani è giusto che parta dall’inizio. Non aveva ...

infoitsport : Juventus-Verona, pronostico e streaming gratis: la diretta live no Hesgoal - infoitsport : Hesgoal Udinese-Parma streaming gratis: come vedere la gara in diretta LIVE - infoitsport : Hesgoal Udinese Parma DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita - TopMoviie : RT @zazoomblog: Streaming Serie A Spezia – Fiorentina Diretta Live Tv Gratis dove vedere No Rojadirecta e Hesgoal - #Streaming #Serie #Spe… - zazoomblog : Streaming Serie A Spezia – Fiorentina Diretta Live Tv Gratis dove vedere No Rojadirecta e Hesgoal - #Streaming… -