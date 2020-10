Si accascia mentre vede il derby nel centro scommesse | 62enne salvato dalla Rianimativa

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Momenti di paura per un uomo, classe ’58, che è stato colto da malore nel bel mezzo della sfida tra Benevento e Napoli. Il tutto è accaduto neldi Piazza Bissolati con ilche si èto improvvisamente. Attimi di tensione e sconforti tra tutte le persone presenti. Intervento immediato dell’Unitàche ha trovato l’uomo in arresto cardiaco. Immediatamente è stato intubato e trattato con manovre di rianimazione. Ilha dato segni di ripresa ed è stato trasportato in codice rosso al vicino pronto soccorso del Fatebenefratelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MONTEGRANARO - Per non avere guai ingoia gli ovuli di eroina e dopo poche ore si sente male, si accascia in caserma mentre è interrogato dai carabinieri che lo accompagnano ...Un proiettile lo ha centrato all'emitorace, un altro al fianco quando sono da poco passate le 19,15 di ieri. L'uomo, un 44enne romano già noto alla giustizia per stupefacenti e reati contro il patrimo ...