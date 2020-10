Salgono ancora i casi di Coronavirus in Italia. 21.723 i contagi e 128 le vittime nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono oltre 222mila (Di domenica 25 ottobre 2020) nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono stati 21.273 (ieri 19.644). sono 128 (ieri 151), invece, i decessi che portano il totale delle vittime a 37.338. nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporto il bollettino giornalieri del ministero della Salute, sul territorio nazionale sono stati effettuati 161.880 tamponi (ieri 177.669). Gli attualmente positivi crescono di 19.059 portando il numero totale a 222.241, mentre i casi totali dall’inizio della pandemia toccano oggi quota 525.782. Salgono a 266.203 (+2.086) i guariti. I ricoverati con sintomi sono 12.006 (+719), 1.208 (+80) i ricoverati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 ottobre 2020)24 ore i nuovidiinstati 21.273 (ieri 19.644).128 (ieri 151), invece, i decessi che portano il totale dellea 37.338.24 ore, secondo quanto riporto il bollettino giornalieri del ministero della Salute, sul territorio nazionalestati effettuati 161.880 tamponi (ieri 177.669). Glicrescono di 19.059 portando il numero totale a 222.241, mentre itotali dall’inizio della pandemia toccano oggi quota 525.782.a 266.203 (+2.086) i guariti. I ricoverati con sintomi12.006 (+719), 1.208 (+80) i ricoverati ...

LaNotiziaTweet : Salgono ancora i casi di Coronavirus in Italia. 21.723 i contagi e 128 le vittime nelle ultime 24 ore. Gli attualme… - DGardellin : @Carl160199 @RacanoTony @FQLive @fattoquotidiano se i numeri salgono i danni economici saranno molto più duraturi,… - ToneeyMonroe : @Teolandia Il che non vedo come possa stupire. Ma il percorso doveva essere un altro: prima fai quello che va fatto… - ams_kohaku : @Ri_Ghetto Ce la demo pijata nderculo da quando le persone hanno cominciato a fare quello che volevano come se non… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Covid 19, salgono ancora i ricoverati all’ospedale Maggiore di Novara. I dati del 24 ottobre -