Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo al Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) Rocco Casalino , il portavoce del premier Giuseppe Conte , è in autoisolamento fiduciario . Il suo compagno e convivente, José Carlos, è infatti risultato positivo al Covid-19, pur se asintomatico. Lo ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020), il portavoce del premier Giuseppe Conte , è in auto. Il suoe convivente, José Carlos, è infatti risultatoal-19, pur se asintomatico. Lo ...

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - tpi : ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato p… - Open_gol : ?? Coronavirus, Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno è positivo - EmanueleCampan8 : @Corriere E io pago!! Anzi tutti noi.. Ma che farebbe questo Rocco Casalino? A già l'Imboscato.. Con le tasche degl… - Italia_Notizie : Casalino assente alla conferenza di Conte: 'In isolamento con sintomi da coronavirus' -