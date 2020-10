Real Sociedad-Huesca: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Willian Josè guida l’attacco dei baschi (Di domenica 25 ottobre 2020) Un’altra delle squadre che vive un grande momento, insieme a VillarReal e Granada, è sicuramente la Real Sociedad: i baschi, dopo lo splendido successo del Benito Villamarin di domenica scorsa, sono primi in classifica e guardano tutti dall’alto in basso. Il momento magico non si è interrotto giovedì sera, quando la squadra di Imanol ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 25 ottobre 2020) Un’altra delle squadre che vive un grande momento, insieme a Villare Granada, è sicuramente la: i, dopo lo splendido successo del Benito Villamarin di domenica scorsa, sono primi in classifica e guardano tutti dall’alto in basso. Il momento magico non si è interrotto giovedì sera, quando la squadra di Imanol ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e

ROI05841958 : L'AZ ed il Benevento si sono snaturate per affrontare il Napoli, dubito lo faranno il Real Sociedad ed il Sassuolo.… - gasofulus : RT @ROI05841958: Abbiamo giocato solamente mezz'ora, per fortuna è bastata ma non è ammissibile, soprattutto dopo giovedì. Tutti male e tut… - ROI05841958 : Abbiamo giocato solamente mezz'ora, per fortuna è bastata ma non è ammissibile, soprattutto dopo giovedì. Tutti mal… - too_beezy : RT @Ovo_strydz: @Cobb_kInGin Napoli W Rangers W Juve W Everton to score Braga to score Real Sociedad to score PSV to score - Ovo_strydz : @Cobb_kInGin Napoli W Rangers W Juve W Everton to score Braga to score Real Sociedad to score PSV to score -