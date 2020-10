Puglia: scuole secondarie di secondo grado, ordinanza di Emiliano Provvedimento del presidente della Regione per le superiori (Di domenica 25 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 399, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone: Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020: Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dallaha emanato l’num. 399, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone: Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte ledi, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020: Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una ...

micheleemiliano : Ho appena emanato una ordinanza che dispone, da lunedì 26 ottobre, la sospensione delle attività didattiche “in pre… - NoiNotizie : #Puglia: scuole secondarie di secondo grado, ordinanza di @micheleemiliano - Barbara93017993 : Ha ragione quando dice che se non si conoscono le scuole non si deve parlare. Qui in Puglia ci sono scuole che arri… - rep_bari : Covid, in Puglia l'ordinanza di Emiliano per le scuole: didattica digitale e ingressi scaglionati [aggiornamento de… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #Scuole , in #Puglia il presidente @micheleemiliano dispone la didattica digitale integrata nelle superiori per almeno… -