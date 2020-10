Previsioni meteo, in arrivo nuova ondata di maltempo sull’Italia: pioggia e freddo da lunedì (Di domenica 25 ottobre 2020) Sarà una settimana di freddo quella che inizierà domani. Le Previsioni meteo annunciano una nuova ondata di maltempo sull’Italia, in particolare sulle regioni settentrionali. Domani, lunedì 26 ottobre, ci saranno temporali anche intensi al Nord e sulla Sardegna, con un crollo generalizzato delle temperature, mentre al Sud ci sarà ancora un clima più mite. Ci … L'articolo Previsioni meteo, in arrivo nuova ondata di maltempo sull’Italia: pioggia e freddo da lunedì Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) Sarà una settimana diquella che inizierà domani. Leannunciano unadisull’Italia, in particolare sulle regioni settentrionali. Domani, lunedì 26 ottobre, ci saranno temporali anche intensi al Nord e sulla Sardegna, con un crollo generalizzato delle temperature, mentre al Sud ci sarà ancora un clima più mite. Ci … L'articolo, indisull’Italia:da lunedì Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #25ottobre #ANSA - Paola09853723 : RT @fanpage: È in arrivo una nuova ondata di maltempo sull'Italia ?? Le 8 Regioni italiane a rischio - PulitiElena : RT @fanpage: È in arrivo una nuova ondata di maltempo sull'Italia ?? Le 8 Regioni italiane a rischio - fanpage : È in arrivo una nuova ondata di maltempo sull'Italia ?? Le 8 Regioni italiane a rischio - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto min 15 max 15 -