Possibile stop della A, il Governo deciderà insieme al Cts: "Altre le priorità" (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo bar e ristoranti, a subire un forte stop, potrebbe essere, anche il campionato di calcio di serie A. Queste le parole che Luigi Di Maio ha rilasciato al quotidiano "L'Avvenire": "Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico". La palla quindi sembra rimbalzare al Cts, che, in concomitanza con il nuovo Dpcm, che verrà illustrato dal Premier Conte nelle prossime ore, si provvederà anche a fare chiarezza sul prosieguo del campionato di calcio 2020-21.

