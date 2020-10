Perché il coronavirus è più infettivo di altri virus (Di domenica 25 ottobre 2020) Una ricerca potrebbe aver individuato il «gancio» attraverso il quale il coronavirus penetra nell'organismo e che sarebbe il segreto della maggiore capacità di contagio del Sars-CoV-2 rispetto ad altri virus. La chiave, secondo quanto scoperto da ricercatori dell'Università Tecnica di Monaco in Germania e dell'Università di Helsinki in Finlandia, sta in un recettore chiamato neuropilina-1 che dà al nuovo coronavirus un vantaggio nell'infettare i tessuti umani. Questa proteina è piuttosto abbondante sulle cellule che rivestono la cavità nasale, il che consente al patogeno di crescere e diffondersi nell'ospite. Mesi fa era stato scoperto che un recettore chiamato enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) aiuta il ... Leggi su gqitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) Una ricerca potrebbe aver individuato il «gancio» attraverso il quale ilpenetra nell'organismo e che sarebbe il segreto della maggiore capacità di contagio del Sars-CoV-2 rispetto ad. La chiave, secondo quanto scoperto da ricercatori dell'Università Tecnica di Monaco in Germania e dell'Università di Helsinki in Finlandia, sta in un recettore chiamato neuropilina-1 che dà al nuovoun vantaggio nell'infettare i tessuti umani. Questa proteina è piuttosto abbondante sulle cellule che rivestono la cavità nasale, il che consente al patogeno di crescere e diffondersi nell'ospite. Mesi fa era stato scoperto che un recettore chiamato enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) aiuta il ...

