Paura a Roma per una 21enne: la scaraventa a terra per rubarle il telefono, arrestato 31enne (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli e della Stazione Roma Fidene hanno arrestato un 31enne Romano con l’accusa di tentata rapina. I fatti L’uomo, in largo Guido Mazzoni, ha avvicinato una ragazza Romana di 21 anni e dopo averla aggredita e scaraventata a terra, ha tentato di sfilarle dalle mani il suo smartphone. Le urla della vittima hanno messo in fuga l’aggressore e attirato l’attenzione dei Carabinieri, già in zona per un servizio di controllo del territorio. I militari sono immediatamente accorsi sul luogo dell’aggressione e raccolta la testimonianza della vittima, si sono messi alla ricerca dell’autore del reato, che è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli e della StazioneFidene hannounno con l’accusa di tentata rapina. I fatti L’uomo, in largo Guido Mazzoni, ha avvicinato una ragazzana di 21 anni e dopo averla aggredita eta a, ha tentato di sfilarle dalle mani il suo smartphone. Le urla della vittima hanno messo in fuga l’aggressore e attirato l’attenzione dei Carabinieri, già in zona per un servizio di controllo del territorio. I militari sono immediatamente accorsi sul luogo dell’aggressione e raccolta la testimonianza della vittima, si sono messi alla ricerca dell’autore del reato, che è stato ...

CorriereCitta : Paura a Roma per una 21enne: la scaraventa a terra per rubarle il telefono, arrestato 31enne - zipulin79 : Prima della presa del potere del fascismo,in Italia regnava la paura,l’incertezza,una politica di rassegnazione.Deja vu. #Roma - mosllerdd : RT @mosllerdd: A #Roma contagi in pericoloso aumento, drammatica conseguenza della criminale manifestazione del 2 Giugno del centro destra.… - Brapo63 : La #infodemia insieme alla paura del virus sta facendo tantissimi danni. I primi ad essere vittima sono a Roma int… - giovann53555000 : @virginiaraggi Ne munnezza ... dovrai avere paura di uscire per Roma ... -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Roma, paura sul 719: bus ritarda, due ragazzi aggrediscono l'autista e lo prendono a sassate Il Messaggero Trent’anni fa moriva Ugo Tognazzi, irresistibile goliarda

Comico e tragico, lo vollero tutti i grandi: da Risi a Bertolucci, da Ferreri a Monicelli Sono passati trent’anni da quando Ugo Tognazzi morì, il 27 ottobre del 1990, nel sonno a Roma per un ... di ...

La Lazio vince e Immobile fa la storia

Battuto il Bologna per 2-1, Inzaghi ottiene dai suoi la risposta che voleva in campionato. Il Mago apre la gara, Ciro scavalca Signori tra i marcatori all time ...

Comico e tragico, lo vollero tutti i grandi: da Risi a Bertolucci, da Ferreri a Monicelli Sono passati trent’anni da quando Ugo Tognazzi morì, il 27 ottobre del 1990, nel sonno a Roma per un ... di ...Battuto il Bologna per 2-1, Inzaghi ottiene dai suoi la risposta che voleva in campionato. Il Mago apre la gara, Ciro scavalca Signori tra i marcatori all time ...