Nuovo Dpcm, da Moretti a Virzì: il cinema scrive a Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Redazione Sigle ed artisti del cinema hanno sottoscritto una lettera aperta al ministro Dario Franceschini e al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, dicendosi sospesi e critici per la decisione di chiudere i luoghi dello spettacolo e rivendicando il ruolo di bene primario della cultura. Tra i firmatari 100 Autori, Afic, Anac, Casa del cinema di Roma, …

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - FrancescoCoccoT : 'Assassini in giacca e cravatta! ', è il grido ritmato della gente di #napoli, ancora in corteo contro il coprifuoc… - itsfunkier : @IvIlupin Però sono felice di questo nuovo dpcm, mi aspettavo di finire la quarantena per ritrovarmi in lockdown totale hahaha -