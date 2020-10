Nuovo Dpcm 25 ottobre 2020, il testo definitivo in pdf (Di domenica 25 ottobre 2020) stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 Il Nuovo Dpcm , recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo ... Leggi su newsly (Di domenica 25 ottobre 2020) stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24Il, recante 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - Elena_Lo_Bue : RT @profumidestate: Bello il nuovo dpcm, ma le università? PERCHÉ NESSUNO PARLA DELLE UNIVERSITÀ PUNTO DI DOMANDA. - AglioVestito : RT @ferdinantripodi: NUOVO DPCM, SPIRLÌ: «CONFRONTO CON REGIONI INUTILE, AL GOVERNO MANCA IL BUONSENSO» -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, il testo definitivo del decreto Covid del 24 ottobre Corriere della Sera Nuovo dpcm, cinema chiusi: ecco tutti i film che non vedremo

La chiusura delle sale cinematografiche a partire da domani, decisa dal nuovo Dpcm del governo, mette fuori gioco i pochi film che si sarebbero avventurati sul grande schermo, oltre a quelli appena ...

Dpcm 24 ottobre ufficiale: cosa prevede il testo del Governo

AGGIORNAMENTO: A differenza di quanto indicato tra le ipotesi in circolazione prima della pubblicazione del Dpcm 24 ottobre definitivo, i centri estetici non rientrano tra le attività che vengono ...

La chiusura delle sale cinematografiche a partire da domani, decisa dal nuovo Dpcm del governo, mette fuori gioco i pochi film che si sarebbero avventurati sul grande schermo, oltre a quelli appena ...AGGIORNAMENTO: A differenza di quanto indicato tra le ipotesi in circolazione prima della pubblicazione del Dpcm 24 ottobre definitivo, i centri estetici non rientrano tra le attività che vengono ...