Napoli | infortunio Bakayoko | il francese mostra i segni – FOTO

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tiemouéè uscito dal campo per unal ginocchio Nel secondo tempo di Benevento-, Tiemouéè stato costretto a lasciare il campo per unal ginocchio dopo un contrasto di gioco. In casa azzurra si era temuto il peggio, ma lo stesso calciatore hato l’entità del suo problema. Attraverso una storia Instagram,ha fatto vedere di essersi procurato un taglio sul ginocchio. Nulla di serio quindi per il calciatore, con Gattuso che può tirare un sospiro di sollievo. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #BeneventoNapoli | Infortunio per #Bakayoko, entra #Demme al suo posto - sportli26181512 : LIVE Benevento-Napoli 0-0. Ponte di Lozano impreciso per Osimhen: LIVE Benevento-Napoli 0-0. Ponte di Lozano imprec… - giadus1 : RT @lauragalli31: -positiva una calciatrice del Napoli W -positivi nello staff della Juventus W -positivo nello staff dell'Empoli W -positi… - dianartemide12 : @giacomo94_ Dybala si è allenato una settimana ora. Era pronto a partire titolare contro il Napoli perché aveva r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio

Nel secondo tempo di Benevento-Napoli, Tiemoué Bakayoko è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio dopo un contrasto di gioco. In casa azzurra si era temuto il peggio, ma lo ...Alla fine avremmo meritato il 2-2, con squadre come il Napoli devi fare la partita della vita per portare via punti, e noi la stavamo facendo. Sul gol loro Letizia era fuori infortunato, Insigne ti ...