MotoGP, GP Teruel 2020: Nakagami vola anche nel warm-up, Morbidelli ottimo 2°. Buoni segnali Ducati (Di domenica 25 ottobre 2020) Takaaki Nakagami si conferma al vertice anche nel warm-up e completa un weekend di prove cronometrate praticamente perfetto, in cui ha chiuso tutti i turni in prima o seconda posizione alla luce di una costanza di rendimento importante in ogni tipo di condizione. Il giapponese di Honda LCR, che quest’oggi scatterà in pole position per la prima volta in carriera in MotoGP, ha messo in evidenza un ritmo competitivo anche stamane fermando il cronometro in 1’48″565 nonostante una temperatura dell’asfalto ancora abbastanza bassa e di conseguenza meno performante rispetto a quella che verrà affrontata dalle ore 13.00 nel Gran Premio di Teruel 2020, quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Alle spalle del ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Takaakisi conferma al verticenel-up e completa un weekend di prove cronometrate praticamente perfetto, in cui ha chiuso tutti i turni in prima o seconda posizione alla luce di una costanza di rendimento importante in ogni tipo di condizione. Il giapponese di Honda LCR, che quest’oggi scatterà in pole position per la prima volta in carriera in, ha messo in evidenza un ritmo competitivostamane fermando il cronometro in 1’48″565 nonostante una temperatura dell’asfalto ancora abbastanza bassa e di conseguenza meno performante rispetto a quella che verrà affrontata dalle ore 13.00 nel Gran Premio di, quartultimo round stagionale del Mondiale. Alle spalle del ...

