Misure anti Covid, un’altra notte di proteste a Napoli. In centinaia manifestano al Vomero (Di domenica 25 ottobre 2020) Si stanno concentrando, perché la protesta inizia alle 22, ma sono già più di un centinaio. Vogliono dire ad alta voce il loro scontento non solo per il coprifuoco voluto dalle ordinanze del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma ora anche per il dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. I commercianti partiranno da piazza Vanvitelli e, dopo aver occupato le zone pedonali, proseguiranno verso piazza Medaglie d’Oro. L’appuntamento se lo sono dati attraverso i social network, e l’intenzione è di bissare anche domani la manifestazione. Domani, un’altra manifestazione di commercianti, sempre alle 22 è programmata in corso Secondigliano, nel quartiere Nord del capoluogo. Sono scesi in strada commercianti, ristoratori, insegnanti e studenti, per dar ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 ottobre 2020) Si stanno concentrando, perché la protesta inizia alle 22, ma sono già più di un centinaio. Vogliono dire ad alta voce il loro scontento non solo per il coprifuoco voluto dalle ordinanze del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma ora anche per il dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. I commercipartiranno da piazza Vanvitelli e, dopo aver occupato le zone pedonali, proseguiranno verso piazza Medaglie d’Oro. L’appuntamento se lo sono dati attraverso i social network, e l’intenzione è di bissare anche domani la manifestazione. Domani, un’altra manifestazione di commerci, sempre alle 22 è programmata in corso Secondigliano, nel quartiere Nord del capoluogo. Sono scesi in strada commerci, ristoratori, insegne studenti, per dar ...

giorgio_gori : Condivido questo thread. Mi pare centrata soprattutto un’osservazione: le misure anti-contagio vanno tarate sui nu… - Agenzia_Ansa : #Covid: polizia Londra disperde protesta anti-lockdown 'E' illegale. Non conforme a distanziamento e misure governo… - MediasetTgcom24 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi #Coronavirusitalia… - papaboys113 : Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte. LIVE TV dalle h.13.30 per annunciare le nuove misure Anti Cov… - EURybor : RT @ultimenotizie: Cresce la rabbia in #Germania per misure anti-#Covid19. L’Istituto Robert Koch, ente governativo che centralizza i dati… -