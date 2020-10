Mascherine e distanze, domenica di sensibilizzazione con i volontari delle associazioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Come anticipato nella giornata di ieri, decine di volontari dell’Associazione “Arca” sono scesi in campo già da questa mattina per sensibilizzare la popolazione all’uso della mascherina e al rispetto delle misure anti-Covid. Il progetto “Emergenza Covid-19”, promosso dall’Amministrazione Comunale e gestito dalle associazioni territoriali di concerto con il nucleo comunale di Protezione Civile, a supporto degli agenti della Polizia Municipale, è stato accolto con grande entusiasmo dai cittadini. Nella stessa mattinata di oggi è stata formalizzata anche l’adesione dell’associazione “La motoTerapia”. “Una iniziativa – ha spiegato il sindaco Andrea Pirozzi – attraverso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Come anticipato nella giornata di ieri, decine didell’Associazione “Arca” sono scesi in campo già da questa mattina per sensibilizzare la popolazione all’uso della mascherina e al rispettomisure anti-Covid. Il progetto “Emergenza Covid-19”, promosso dall’Amministrazione Comunale e gestito dalleterritoriali di concerto con il nucleo comunale di Protezione Civile, a supporto degli agenti della Polizia Municipale, è stato accolto con grande entusiasmo dai cittadini. Nella stessa mattinata di oggi è stata formalizzata anche l’adesione dell’associazione “La motoTerapia”. “Una iniziativa – ha spiegato il sindaco Andrea Pirozzi – attraverso ...

