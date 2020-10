Marvel X Fortnite – Collaborazione destinata a durare

(Di domenica 25 ottobre 2020) Latracontinuerà aper alcuni anni. Photo credits: webSe ci fosse stato detto, anni fa, cheComics avrebbero collaborato, avremmo probabilmente riso di gusto. Oggi, invece, questo bizzarro crossover non solo è realtà, ma sembra anche così riuscito da essere destinato aancora vari anni. “Questo è solo l’inizio” Copertina variant di Iron Man #2 a tema– Picture credits:ComicsStando a Donald Mustard, creative director di Epic Games, produttrice del gioco, latra i due colossi durerà per parecchio tempo. “Questo è solo ...

GamingToday4 : Fortnite x Marvel: la collaborazione durerà anni, conferma Donald Mustard - FortniteAutoBot : RT @Multiplayerit: Fortnite x Marvel: la collaborazione durerà anni, conferma Donald Mustard - Multiplayerit : Fortnite x Marvel: la collaborazione durerà anni, conferma Donald Mustard - fortnite_leakk : Fortnite è ora classificato come un gioco Marvel! ©?@fortnite_leakk - BaioccaChannel : ??? #Curiosità ??? Donald Mustard ha partecipato ad un podcast dove ha dichiarato alcune informazioni molto interess… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Fortnite

Le novità introdotte con la Stagione 4 di Fortnite hanno visto debuttare nel free to play una vasta selezione di contenuti a tema Marvel, tra supereroi, location e punti d'interesse. La collaborazione ...Adria Arjona è un nome che sentiremo spesso. Ventotto anni, l'esordio nel 2015 in serie tivù popolari come True Detective e Person of interest, poi i primi film, il videogioco cult Fortnite (è la voce ...