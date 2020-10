Marcello Lippi | i successi e le sue battaglie | uomo di opposizione anche quando era al governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) L’hanno detestato in molti. Più o meno per 25 anni. Perché l’amicizia non è un sentimento assoluto, ma una variabile dipendente. La parte difficile è capire se a influenzarla sono più i risultati che si centrano o quelli che si lisciano. Soprattutto nel calcio. “Nell’ambiente ho un solo amico, che risale ai tempi della Sampdoria. Con tutti gli altri intrattengo dei normali rapporti professionali”, si è lasciato sfuggire nel 1994. Ed è vero. Perché perl’antipatia è uno strumento buono per affermare la propria particolarità. Quella di un viareggino allergico allo spirito del carnevale, di undi mare che ha trovato fortuna lì dove di acqua non c’è nel’ombra. Il suo ...