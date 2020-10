LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Filippo Ganna demolisce Dennis. Ora attesa per Hindley e Geoghegan (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Partito il polacco Majka, che ieri è letteralmente scoppiato nella tappa di Sestriere. 15.37 La Ineos ha vinto addirittura 7 tappe in questa Corsa Rosa, 1/3 del totale…Allucinante. E Geoghegan Hart ha buone chance anche di prendersi la maglia rosa. E dire che, dopo il ritiro di Geraint Thomas, sembrava tutto finito per il team britannico. 15.35 Possiamo dirlo senza timore di sbagliarci: Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa di questo Giro d’Italia, la terza a cronometro. L’Italia nel complesso si è aggiudicata sei frazioni, 4 con Ganna e 2 con Ulissi. 15.34 Rohan Dennis chiude terzo a 32″32, una manciata di centesimi dietro Campenaerts. Non è andato piano, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Partito il polacco Majka, che ieri è letteralmente scoppiato nella tappa di Sestriere. 15.37 La Ineos ha vinto addirittura 7 tappe in questa Corsa Rosa, 1/3 del totale…Allucinante. EHart ha buone chance anche di prendersi la maglia rosa. E dire che, dopo il ritiro di Geraint Thomas, sembrava tutto finito per il team britannico. 15.35 Possiamo dirlo senza timore di sbagliarci:ha vinto la quarta tappa di questod’Italia, la terza a cronometro. L’Italia nel complesso si è aggiudicata sei frazioni, 4 cone 2 con Ulissi. 15.34 Rohanchiude terzo a 32″32, una manciata di centesimi dietro Campenaerts. Non è andato piano, ...

giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - giroditalia : 21 riders leading the race. Gap 4'50''. ????Follow live - giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 20 ?? 21 riders ?? 7'07'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live ?? - Formula1WM : Giro 66/0 - Lewis Hamilton vince il Gp del Portogallo, il numero 92. Nessuno come lui. Demolito Bottas. Terzo Verst… - Formula1WM : Giro 66/0 - Sainz C. guadagna una posizione ai danni di Perez S. #PortugeseGP #F1 -

A partire dalle 14:10, seguite con noi il commento, giro dopo giro, del GP del Portogallo, dodicesima prova del Campionato del Mondo di Formula 1 2020 ...

Questa domenica ai visitatori dello stand Tim in Piazza Castello sarà possibile vivere la tappa finale a 360 gradi grazie ai servizi innovativi abilitati dalla nuova tecnologia. Le riprese dei ciclist ...

