Juventus, infortunio Bonucci: problema muscolare per il difensore (Di domenica 25 ottobre 2020) Leonardo Bonucci si è infortunato contro l’Hellas Verona Brutte notizie per Andrea Pirlo durante la partita contro l’Hellas Verona. Leonardo Bonucci ha infatti lasciato il campo al 75′ per un problema fisico: al suo posto Frabotta. infortunio per il difensore, che si aggiunge a quelli in difesa di Chiellini, De Ligt e Alex Sandro. problema muscolare per Bonucci, con una smorfia di dolore che preoccupa Pirlo. Da valutare le sue condizioni in vista della partita di mercoledì in Champions League col Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Leonardosi è infortunato contro l’Hellas Verona Brutte notizie per Andrea Pirlo durante la partita contro l’Hellas Verona. Leonardoha infatti lasciato il campo al 75′ per unfisico: al suo posto Frabotta.per il, che si aggiunge a quelli in difesa di Chiellini, De Ligt e Alex Sandro.per, con una smorfia di dolore che preoccupa Pirlo. Da valutare le sue condizioni in vista della partita di mercoledì in Champions League col Barcellona. Leggi su Calcionews24.com

