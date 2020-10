Franco Morbidelli, la speranza italiana in MotoGp. Vince ad Aragon ed è a -25 da Mir nel Mondiale (Di domenica 25 ottobre 2020) Vince il Gp di Teruel e sogna il Mondiale. Weekend perfetto per Franco Morbidelli, ora a -25 dal capolista in classifica iridata Joan Mir a tre gare dalla fine della MotoGp. Sulla pista di Aragon il pilota italiano della Yamaha Petronas precede le Suzuki di Alex Rins e dello stesso Mir, approfittando della caduta di Nakagami in avvio. Lo spagnolo comunque può sorridere, perché allunga sugli altri concorrenti: Fabio Quartararo, con l'altra Yamaha Petronas, è solo settimo e finisce a -14;, mentre Maverick Vinales scivola a -19 e Andrea Dovizioso, trediceimo, è ora a -28. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020)il Gp di Teruel e sogna il. Weekend perfetto per, ora a -25 dal capolista in classifica iridata Joan Mir a tre gare dalla fine della. Sulla pista diil pilota italiano della Yamaha Petronas precede le Suzuki di Alex Rins e dello stesso Mir, approfittando della caduta di Nakagami in avvio. Lo spagnolo comunque può sorridere, perché allunga sugli altri concorrenti: Fabio Quartararo, con l'altra Yamaha Petronas, è solo settimo e finisce a -14;, mentre Maverick Vinales scivola a -19 e Andrea Dovizioso, trediceimo, è ora a -28.

