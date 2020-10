Ermal Meta sta per tornare | annunciato a sorpresa un nuovo video

Leggi su optimagazine

(Di domenica 25 ottobre 2020)sta per. Quella che era un’indiscrezione è ora una certezza, ottenuta a seguito dell’ultima pubblicazione dell’artista di Fier che hal’arrivo di unche ancora non ha una data d’uscita. Il cantautore albanese è fermo a Finirà Bene, che ha pubblicato durante la quarantena e con il quale aveva voluto dare un messaggio di speranza per la ripresa sanitaria ed economica. Il brano è slegato dal suo precedente album, Non Abbiamo Armi, nel quale è anche compreso il brano di Sanremo Non Mi Avete Fatto Niente. Il suo ritorno in studio era stato testimoniato da alcune immagini che aveva condiviso sui suoi canali social. L’artista aveva anche specificato di preferire il palco dei ...