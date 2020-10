DPCM Conte 25 Ottobre 2020 – Ecco le novità ed il PDF (Di domenica 25 ottobre 2020) DPCM Conte 25 Ottobre 2020 – E’ stato da poco emanato il nuovo DPCM che prevede ulteriori chiusure per contrastare il contagio da coronavirus in Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo comunicherà al popolo italiano in diretta nazionale alle ore 13:30 (VIDEO) ma il pdf è già disponibile e lo inseriamo qui di seguito. DPCM 25 Ottobre 2020 – PDF DPCM Conte 25 Ottobre 2020 – Ecco le novità ed il PDF Giornal.it. Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020)25– E’ stato da poco emanato il nuovoche prevede ulteriori chiusure per contrastare il contagio da coronavirus in Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppelo comunicherà al popolo italiano in diretta nazionale alle ore 13:30 (VIDEO) ma il pdf è già disponibile e lo inseriamo qui di seguito.25– PDF25le novità ed il PDF Giornal.it.

matteosalvinimi : ?? 16.06 di oggi, telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo #DPCM con cambiame… - IlContiAndrea : A proposito di #Dpcm su chiusure di cinema e teatri qualcuno ha fatto leggere a #Conte questo comunicato? “Su 347.… - lorepregliasco : ?? Firmato nella notte il Dpcm, Conte lo illustrerà oggi nel pomeriggio - nuccia20 : RT @Apndp: Ma che norma è una #raccomandazione(che una volta era disdicevole)? Da quando come #PdC abbiamo un raccomandato miracolato come… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: +++ Il #Dpcm è stato firmato da #Conte +++ Ecco tutte le nuove misure obbligatorie fino al 25 novembre -